Le pecore sono animali incredibilmente democratiche che alternano i loro leader

Non è raro sentire la parola "branco di pecore" per etichettare un gruppo di persone che attua una scelta fatta senza pensare troppo, seguendo la massa. Specialmente nella politica. Tuttavia, dopo aver letto questo nuovo studio, non utilizzerete più questo termine... poiché le creature in questione sono incredibilmente democratiche.

Secondo quanto riportato in un nuovo documento pubblicato sulla rivista Nature Physics, studiando i movimenti di diversi greggi di 2-4 pecore, è stato scoperto che questi ruminanti si alternano tra il pascolo e lo spostamento verso zone verdi come un comportamento collettivo (un po' come le formiche guidate da un solo grande cervello).

"Ogni episodio di movimento ha un leader temporale che guida il gruppo nella formazione della linea", affermano gli scienziati. "Mentre il leader varia in modo casuale." Il motivo della scelta di un "capo temporaneo" è semplice: consente loro di trarre vantaggio dalla conoscenza dei diversi membri del gregge.

Le strutture gerarchiche falliscono quando il leader perde un'opportunità o è troppo testardo per ricevere consigli. Inoltre, la leadership alternata delle pecore può ridurre i conflitti, anche se non è ancora noto se lo facciano in greggi più grandi o quando sono presenti arieti.

Insomma, un comportamento davvero molto interessante e particolare, che mostra come molto spesso gli animali (e soprattutto i termini che utilizziamo) siano etichettati solo dai nostri pregiudizi. A proposito, sapete che quando le pecore vengono messe sotto i pannelli solari succede una cosa alquanto strana?