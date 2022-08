Se tutti pedalassero come in Olanda, il mondo risparmierebbe emissioni di una Germania

In Olanda le biciclette sono il mezzo di trasporto preferito della popolazione e vengono utilizzate più di qualsiasi altro paese al mondo. Gli olandesi, infatti, pedalano in media circa 2,6 chilometri al giorno. Se tutti gli abitanti del mondo facessero lo stesso, potremmo risparmiare oltre 680 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno.

Risparmieremmo, in poche parole, l'equivalente approssimativo delle emissioni annuali della Germania... o un quinto delle emissioni di CO2 delle autovetture a livello globale. Allo stesso tempo si farebbe anche attività sportiva, essenziale per stare bene e mantenersi in salute.

"[Le biciclette] svolgono un ruolo marginale nei trasporti nella maggior parte dei paesi del mondo", scrivono i ricercatori nel loro articolo. "Ciò indica un potenziale sostanziale non sfruttato di aumentare le quote di viaggi in bicicletta in tutto il mondo per ridurre le emissioni di gas serra legate ai trasporti."

La produzione globale di biciclette tra il 1962 e il 2015 - scoprono gli addetti ai lavori - ha superato quella delle automobili (sapete che nel 19esimo secolo venne inventata una malattia per tenere lontane le donne dalle bici?). Ciò non vuol dire che le bici siano utilizzate in tutto il mondo come in Olanda, e nella maggior parte dei paesi questo mezzo di trasporto alternativo rappresenta meno del 5% di tutti i viaggi.

Tra i 60 paesi esaminati per quanto riguarda l'utilizzo, in cima alla classifica troviamo rispettivamente Danimarca, Giappone, Svezia e, ovviamente, Paesi Bassi. Per i ricercatori i paesi risparmierebbero 686 milioni di tonnellate all'anno se i loro cittadini percorressero 2,6 chilometri al giorno come gli olandesi (circa il 20% delle emissioni delle automobili nel 2015).