Peel Smart Remote rimossa dal Play Store: era stata identificata come 'non sicura'

Peel Smart Remote è stata per lungo tempo una delle applicazioni più popolari del Play Store. Essa era infatti preinstallata negli smartphone Samsung più datati e consentiva di utilizzare il dispositivo come telecomando (sfruttando la porta infrarossi). Tuttavia, qualcosa nell'ultimo periodo è andato storto e ora l'app non è più scaricabile.

Come riportato dagli esperti di sicurezza di Pradeo, Peel Smart Remote è infatti stata al centro di alcune controversie, tra cui troviamo il presunto invio di dati sensibili degli utenti (immagini, età, sesso, orientamento politico e via discorrendo) a server esterni gestiti da una società di terze parti. Un altro aspetto che ha fatto storcere il naso agli utenti, come riportato da Wandera, è l'introduzione di parecchie pubblicità che andavano a "rallentare" l'esperienza utente di chi decideva di installare l'applicazione.

La versione di Peel Smart Remote analizzata da Pradeo è la 10.7.3.3, ma le segnalazioni degli utenti sul Play Store descrivevano anche il coinvolgimento di altri aggiornamenti dell'app. Una vicenda piuttosto spiacevole, che purtroppo ha coinvolto anche i possessori degli smartphone Samsung più datati. Questi ultimi si sono trovati impossibilitati a rimuovere l'applicazione in quanto preinstallata. Ovviamente è possibile eliminare le app di sistema passando per il root, ma capite bene che non è una via praticabile per l'utente medio.

Il problema sembrava essere risolto dopo l'aggiornamento dell'app alla versione 10.7.4.2, ma adesso Peel Smart Remote è scomparsa dal Play Store, nonostante il sito ufficiale dell'azienda riporti ancora il link per il download (ora non funzionante). Non abbiamo però ulteriori informazioni in merito da parte degli sviluppatori, visto che l'azienda non ha commentato la vicenda. Prima di essere rimossa, Peel Smart Remote contava oltre 100 milioni di installazioni. Nel frattempo, però, Peel Mi Remote, applicazione realizzata per Xiaomi dagli sviluppatori di Peel Smart Remote, risulta ancora scaricabile dal Play Store.



Sul sito ufficiale di Pradeo si legge: "In seguito all'annuncio di queste scoperte, l'applicazione mobile 'Peel Smart Remote' è stata rimossa dal Play Store".