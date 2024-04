Questo è Il peggior gadget della storia secondo Marques Brownlee

Dopo le prime prove di Humane AI Pin, arriva l’impietosa recensione di Marques Brownlee sul proprio canale ufficiale YouTube, dove ha definito il dispositivo basato sull’intelligenza artificiale il “peggior prodotto che abbia mai recensito”.

Senza mezzi termini, lo youtuber - che è una vera e propria autorità nel campo tech -, afferma che l’Humane AI Pin è “troppo complicato da usare” e non è soddisfacente per nessuna delle attività che promette. Infatti, Brownlee afferma che le risposte alle domande vocali sono spesso lente, e talvolta sono sbagliate in quanto l’IA generativa su cui si basa ha ancora molto strada da fare.

Tra gli altri punti deboli elencati dallo youtuber viene citata la scarsa durata della batteria: l’autonomia è infatti limitata a poche ore con un uso intenso. Le foto scattate con Humane AI Pin invece “sembrano piuttosto brutte” ed i video “sono anche peggiori”. Il proiettore, invece, non è abbastanza luminoso, il che rende difficile leggere i contenuti scritti sulla mano quando si è all’aperto. Un aspetto non da sottovalutare è che proietta solo testo ed immagini in verde.

Non sono mancati i lati favorevoli: a Brownlee ad esempio è piaciuta la facilità con cui è possibile salvare memo vocali anche mentre si guida, ma anche la registrazione dei video in prima persona (nonostante le limitazioni a livello di qualità).

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su