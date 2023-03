La peggiore malattia delle rane rischia di annientarle tutte dalla Terra

Attualmente c'è un fungo che è responsabile del più grande declino della fauna selvatica nella storia documentata. I ricercatori hanno segnalato i primi focolai della malattia chiamata chitridiomicosi, iniziata 50 anni fa la prima volta, collegata a un massiccio declino delle popolazioni di oltre il 90% e all'estinzione di centinaia di anfibi.

Questa è senza alcun dubbio la peggiore malattia delle rane e rischia di annientarle per sempre. La chitridiomicosi è causata da un fungo chiamato Batrachochytrium dendrobatidis che infetta principalmente la pelle degli anfibi, interrompendo funzioni essenziali come l'assorbimento di ioni e la respirazione (un altro fungo potrebbe annientare anche la banane).

La pelle in queste creature, infatti, permette loro di bere e respirare attraverso. Il fungo, in poche parole, soffoca la creatura ed è eccezionalmente contagioso poiché viene trasportato dall'acqua e può infettare almeno 1.000 specie, colpendo persino salamandre e tritoni, ma soprattutto rane e rospi. Attualmente non esiste un vaccino o una cura.

La malattia è responsabile del declino di 501 specie di rane e altri anfibi, ovvero il 6,5% di tutti quelli conosciuti, mentre il 41% di loro è attualmente minacciato di estinzione. I paesi colpiti sono stati: l'Australia, l'America centrale e il Sud America, mentre l'Africa è stata notevolmente resiliente... almeno fino ad ora, e un nuovo studio ha recentemente suggerito che nemmeno questo continente è stato risparmiato.

Sulla rivista Frontiers in Conservation Science gli scienziati parlano dello sbarco del fungo nel continente, dove potrebbe aver già causato estinzioni. L'Africa ospita quasi il 16% di tutte le specie viventi conosciute di anfibi e ci sono tutti i presupposti per fare una strage. Chiudiamo questa notizia, però, con una buona notizia: ricerche suggeriscono che 60 specie hanno mostrato segni di ripresa, forse alcuni individui robusti che hanno gli adattamenti necessari per tenere a bada la malattia.