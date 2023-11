Ecco quali sono state le peggiori cure della storia alle malattie

L'umanità ha tentato le strade più disparate nella speranza di trovare rimedi efficaci contro le malattie più letali, spesso con risultati sorprendenti e talvolta tragici. La storia delle cure mediche è costellata di tentativi bizzarri e pericolosi, che riflettono il desiderio incessante dell'uomo di comprenderle e sconfiggerle.

Una delle malattie più temute era senza dubbio il vaiolo, una patologia devastante che ha mietuto innumerevoli vittime nel corso dei secoli. "Basta un cucchiaino di virus del vaiolo per uccidere ogni uomo, donna e bambino sulla faccia della terra", afferma la dottoressa Fitzharris nel suo nuovo libro "Plague-Busters! Medicine's Battles With History's Deadliest Diseases" sottolineando la gravità di questa malattia che, fortunatamente, è stata eradicata grazie agli sforzi della medicina moderna.

Un'altra malattia letale che ha colpito soprattutto i marinai è lo scorbuto, causato da una carenza di vitamina C. I sintomi includono gonfiore delle gengive, perdita dei denti e riapertura di vecchie ferite, rendendolo una morte lenta e dolorosa. Tra le cure più bizzarre e pericolose, spicca quella per la rabbia nell'antichità, che prevedeva di immergere la persona affetta in acqua fino a quando non inghiottiva il liquido, una pratica che spesso portava alla morte per annegamento (non che oggi la cura sia tanto differente!).

Un'altra pratica dannosa era il salasso, utilizzato per secoli nella speranza di riequilibrare gli umori del corpo, ma che spesso peggiorava la condizione del paziente, come nel caso di George Washington, il cui decesso fu accelerato da eccessive perdite di sangue. Nonostante le bizzarrie e i pericoli, alcune cure stravaganti si sono rivelate avere un fondo di verità, come nel caso dell'uso della luce rossa per alleviare i sintomi del vaiolo, una pratica che si è scoperto favorire la produzione di collagene e ridurre le cicatrici.