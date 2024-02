Quali sono stati i peggiori metodi di tortura della storia? Eccone alcuni

La tortura è probabilmente uno dei peggiori orrori inventati dall'uomo e purtroppo ultimamente se ne sta ricominciando a parlare, visto che con lo scoppio dei conflitti sono tornate di moda alcune forme d'interrogatorio che calpestano la dignità umana.

Eppure, agli inizi di questo millennio, una delle organizzazione più importanti nella difesa dei diritti umani - Amnesty International - siglò in un suo libro, insieme all'allora Organizzazione africana di scienze sociali CODESRIA, la lista delle peggiori torture mai inventate della storia. Una vera e propria guida verso l'inferno che sconvolse in molti.

Anche il Boston Center for Refugee Health and Human Rights firmò una lista molto simile, qualche anno dopo, e segnalò l'importanza di queste pubblicazioni asserendo che non è possibile compiere giustizia nei confronti delle numerose vittime di tortura senza conoscere adeguatamente la nostra storia. Dimenticatevi tuttavia le vergini di ferro o le Iron Maiden. Questi strumenti non vennero infatti mai utilizzati veramente durante gli interrogatori degli antichi romani o degli inquisitori cattolici.

Tra le tante forme di tortura che sono state praticate dalla nostra specie, una delle più terribili consisteva nell'allungamento degli arti. Essa prevedeva che la vittima subisse la lussazione forzata delle spalle, delle ginocchia e di varie altre articolazioni, tramite delle corde poste alle caviglie e ai polsi, che venivano tirate con forza.

Questo metodo di tortura poteva essere realizzata tramite diversi metodi. Durante il Medioevo, gli inquisitori appendevano i sospettati al soffitto legandoli ai polsi, mentre i mongoli legavano le vittime a dei cavalli, costretti a tirare le membra dei malcapitati finché non ne dilaniavano la carne dopo la confessione.

Un metodo meno cruento ma piuttosto doloroso obbligava le vittime a urlare di dolore, legando le braccia dietro la schiena e facendo in modo che delle corde tirassero i gomiti verso l'alto, facendo lussare la clavicola e le scapole.

Un altro strumento di tortura abbastanza famoso che incuteva il terrore a tutti i condannati era invece la "culla di Giuda". Era una sorta di sgabello dalla forma piramidale, su cui venivano fatti dondolare le povere vittime per diverse ore. Seppur fosse stato inventato ufficialmente fra il XV e il XVI secolo, alcune sue versioni erano presenti in Europa già a partire dall'anno Mille e durante l'Illuminismo divenne il simbolo stesso della crudeltà delle dittature e dell'Inquisizione.

Di solito i criminali più illustri venivano fatti sedere su questo sgabello, in modo tale che ferisse i loro genitali. Le donne indicate come streghe subivano poi pene accessorie, come la fustigazione integrale del corpo e la dislocazione delle anche, in previsione del rogo, mentre gli uomini accusati di sodomia giacevano nudi, di fronte a delle fiammelle.

Se queste scene vi colpiscono, abbiate presente che le aggressioni sessuali sono state le più comuni forme di tortura praticate dalle nostre società antiche. Ancora oggi molti miliziani e diverse vittime civili vengono torturati tramite molteplici tipologie di violenza sessuale, che rientrano a pieno titolo tra i crimini contro l'umanità.

Difficile invece verificare se gli antichi vichinghi praticassero o meno la nota tortura dell'aquila di sangue, vista in alcune serie tv come Vikings, visto che non abbiamo prove archeologiche sufficienti che attestino una sua diffusione in Norvegia, Inghilterra e Danimarca.

Tutte le liste che prendono in considerazione le peggiori forme di tortura della storia hanno comunque in comune un dato. La forma di tortura più temuta in assoluto è quella che comprende l'esecuzione simulata. Questa forma di tortura è infatti sfiancante, provoca diversi disturbi mentali e rende deboli anche i corpi più prestanti e resistenti al dolore.

Essa può venire realizzata tramite il waterboarding o tramite un finto seppellimento nella dura terra. Durante la seconda guerra mondiale, gli eserciti invece spingevano i traditori e le spie a vuotare il sacco ponendoli di fronte a dei plotoni d'esecuzione, caricati a salve.

Per quanto diversi eserciti, come quello statunitense o italiano, vietino queste pratiche, le finte esecuzioni continuano a imperversare durante i conflitti, raggiungendo nuovi livelli di crudeltà tramite l'impiego delle nuove tecnologie.

In diverse regioni dell'Africa, alcune vittime di tortura hanno dichiarato di essere state convinte a uccidere altri prigionieri, sentendo le urla di alcune donne che venivano spacciate per le loro parenti. In realtà, le urla non provenivano dalle loro mogli o dalle figlie ma da degli altoparlanti che diffondevano degli audio nel momento opportuno. La tortura consisteva nel convincere i prigionieri a uccidersi fra di loro, nel caso in cui non volessero parlare, convincendoli altrimenti che la loro codardia si sarebbe riversata sui loro parenti.

Il Centro per le vittime di guerra dell'ONU riferisce che le vittime di tortura che hanno provato sulla loro pelle delle finte esecuzioni subiscono vari flashback in cui si sentono come se fossero già morti, mentre quelli che subiscono aggressioni sessuali possono assumere comportamenti autolesionistici o aggressivi, che li spingono ad assumere gli stessi comportamenti dei loro carnefici e a cercare vendetta.

Proprio per questa ragione, diversi paesi (tra cui l'Italia) hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che non sempre purtroppo viene rispettata.