La nostra pelle cambia radicalmente dopo un piercing, ecco come

Anche se non ne prendiamo atto, sulla nostra pelle (come in altre parti del corpo) sono presenti miliardi di microorganismi, che portano avanti le loro funzioni fondamentali; ma cosa succede quando foriamo la pelle con un piercing o un orecchino? Il cambiamento apportato al microbioma può essere drastico.

Un gruppo di ricercatori della McGill University, in Canada, ha deciso di indagare più a fondo sulla questione per capire come questo improvviso cambiamento possa avere un effetto sulla forma della pelle o sulla sua temperatura, oltre che sul microbioma circostante.

Per quanto gli umani indossino piercing da almeno 12.000 anni, dal punto di vista degli eucarioti e altri microorganismi, questo processo è un evento apocalittico, comparabile ad un enorme terremoto.

I diversi campioni di pelle raccolti da volontari che avevano eseguito un foro lo hanno confermato. "Abbiamo scoperto che, nel tempo, l'ambiente intorno al piercing era associato con una maggiore biodiversità e con differenze fondamentali dalle interazioni biotiche della pelle del lobo auricolare," spiegano i ricercatori.

Come sappiamo, il processo inizia con la sterilizzazione dell'area; dopodiché, il campo diventa libero per nuove comunità microbiche. In particolare, il team ha notato la presenza di batteri che si trovano più di frequente sul naso o nelle ascelle, come il Cutibacterium acnes e lo Staphylococcus epidermidis. Entrambi possono essere pericolosi, ma quando si trovano insieme riescono a bilanciarsi a vicenda.

Ed è proprio qui la chiave: nonostante il potenziale rischio di alcuni agenti, sulla pelle così come su altri organi, il microbioma deve rimanere in equilibrio per mantenerla in salute. Insomma, possiamo continuare a portare piercing, ma sempre con la dovuta cautela. Rimanendo in tema, sapete qual è la funzione della pelle d'oca?