La pelle d'oca non serve a nulla! Ecco spiegato il perché

Secondo un articolo pubblicato su Live Science, la cosiddetta pelle d'oca rappresenterebbe un vero e proprio "vicolo cieco" dell'evoluzione umana, alla quale forse, non è possibile dare una spiegazione certa.

Il termine scientifico della pelle d'oca è piloerezione ovvero una caratteristica tipica di tutti i mammiferi a pelo lungo e di diversi uccelli e rettili. Quando si parla di pelle d'oca nei mammiferi a pelo lungo ci si riferisce alla loro necessità di sollevare e rendere più alta la pelliccia in modo tale da creare una specie di strato isolante che permetta loro di proteggersi dal freddo.

Tuttavia, in altre situazioni, questa si presenta in caso di minaccia esterna. È proprio in questi momenti che gli animali tendono a sviluppare questo fenomeno, proprio per sentirsi ed apparire più forti dinanzi le loro prede ad esempio. Fra gli esseri umani invece, si rileva soprattutto a seguito di emozioni o quando ci sentiamo toccati da un qualcosa che si presenta attorno a noi.

Ciò, viene spiegato dal sistema nervoso ovvero dall'attivazione dei nervi situati intorno ai muscoli recettori del pelo. Secondo l'articolo, in realtà, ad oggi la pelle d'oca serve a poco e niente e rappresenterebbe solo una reminiscenza evolutiva.

In poche parole si tratterebbe di una caratteristica probabilmente utile per i nostri vecchi antenati che sicuramente avevano i peli molto più lunghi dei nostri. Tanto è vero che oggi, ci sono anche diversi primati che la sperimentano, quali ad esempio gli scimpanzé nei quali si presenta soprattutto in momenti di paura e di aggressività.