Quanta pelle perdiamo in un giorno? I numeri vi stupiranno

La nostra pelle è ancora molto misteriosa per molti: tanti non sanno, ad esempio, perché ci viene la pelle d’oca e, anzi, si tratta tutt’oggi di una domanda le cui risposte sono difficili da definire propriamente. È molto più semplice, invece, definire quanta pelle perdiamo ogni giorno. Se non lo sapete, scopritelo con noi!

Prima di tutto bisogna definire perché le cellule si staccano dall’epidermide, il più superficiale dei tre strati di cui è composta la pelle: in essa le cellule maturano dallo strato basale e arrivano a quello più esterno con il passare del tempo, arricchendosi di cheratina e perdendo il nucleo. Al raggiungimento della superficie, le cellule sono morte e vengono sostituite da altre più nuove. Quando laviamo e grattiamo la pelle, pertanto, la “pelle morta” si stacca mostrando quella viva.

Normalmente durante una giornata perdiamo tra uno e due grammi di pelle, per un totale di 30mila cellule al minuto, ovvero tra 0,03 e 0,09 grammi all’ora. Ogni tre o quattro settimane, pensate, l’epidermide muta completamente su tutto il nostro corpo, in un continuo processo di crescita e ricambio. E durante la nostra vita intera? Secondo uno studio del 2011, di media perdiamo 35 chilogrammi di pelle, praticamente la metà del peso medio della popolazione.

La maggior parte di questa perdita avviene sotto forma di minuscoli fiocchi, che costituiscono in parte la polvere domestica. Attenzione, però, poiché non è vero che l’80% della polvere è pelle morta. È interessante notare che lo stesso studio di dodici anni fa ha rivelato che l'olio presente nella pelle morta (detto anche squalene) reagisce con l'ozono dannoso nelle case e negli uffici migliorando la qualità dell’aria.