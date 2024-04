Questa pelle vegana 'next gen' sembra uscita da un libro di magia!

Da tempo immemore, l'uomo ha utilizzato i colori per esprimersi, come testimoniano le pitture rupestri dell'età della pietra. Con l'avvento dei coloranti sintetici, tuttavia, abbiamo iniziato a pagare un prezzo elevato per questa espressione, soprattutto quando si tratta dei processi tossici di tintura nell'industria della moda.

Tuttavia, stiamo virando verso un'era dove i colori non solo abbelliscono in maniera sostenibile ma si creano magicamente durante il processo di produzione. All'Imperial College di Londra, un gruppo di ricercatori ha trasformato in realtà quello che sembra un incantesimo di Harry Potter, dando vita a una pelle vegana che si colora da sola, grazie all'ingegneria genetica di particolari batteri. La cellulosa batterica, nello specifico, viene generata da batteri del genere Komagataeibacter che, tra le tante cose, hanno una sorta di potere curativo.

Il team ha iniziato modificando geneticamente i batteri per produrre fogli di cellulosa batterica. Successivamente, attraverso ulteriori modifiche genetiche, hanno indirizzato questi microrganismi a produrre eumelanina, un pigmento scuro che tinge il materiale di un nero profondo. Con l'aiuto di designer di moda, hanno coltivato la cellulosa attorno a stampi a forma di scarpa, ottenendo dopo due settimane la forma desiderata (qui la foto). Una lieve agitazione a 30°C per due giorni ha poi permesso di fissare il colore.

Professor Tom Ellis, uno degli autori dello studio, sottolinea come questa innovazione rappresenti un passo avanti significativo verso la produzione sostenibile di alternative alla pelle, riducendo drasticamente emissioni di carbonio, consumo di acqua, uso del suolo e tempi di produzione. Diversamente dalle alternative in pelle plastica, la cellulosa batterica non necessita di petrolio per la sua produzione e si decompone in modo sicuro e non tossico.

