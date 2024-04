A Taiwan, il Taipei 101 non è solo un'icona di progresso ma anche un baluardo di ingegneria avanzata. Al suo interno, sospeso come un gigante che veglia sulla città, c'è un pendolo d'acciaio da 730 tonnellate che si erge a custode durante gli assalti furiosi della natura.

La settimana scorsa, la regione è stata scossa da un terremoto di magnitudo 7.4, una potenza devastante che ha messo alla prova l'integrità di innumerevoli costruzioni. Ma il Taipei 101, grazie al suo insolito inquilino, ha resistito impavido, dimostrando la straordinaria efficacia di un sistema di ammortizzazione sintonizzato, progettato per ridurre le oscillazioni pericolose e proteggere la struttura dall'ira della terra (mentre in futuro sarà possibile prevedere questi eventi grazie all'IA).

Il pendolo, visibile dall'osservatorio al 89° piano e divenuto attrazione per curiosi e appassionati, non è solo un'espressione estetica di ingegneria ma soprattutto un baluardo contro le forze sismiche. In una danza controllata dalla fisica, il contrappeso si muove in opposizione alle oscillazioni dell'edificio, stabilizzando la torre alta 101 piani contro i capricci della natura.

Il Taipei 101 è radicato profondamente nel suolo attraverso 380 pilastri e alla sua capacità di assorbire e dissipare l'energia sismica.

Non è la prima volta che il pendolo dimostra il suo valore; già in passato, durante terremoti di significativa intensità, ha danzato a protezione dell'edificio. Taiwan, situata sul "Cerchio di Fuoco" del Pacifico, sa che i terremoti sono ospiti frequenti, ma il Taipei 101 sta a simboleggiare la resilienza umana di fronte alle sfide naturali.

Anche a New York c'è stato un terremoto la scorsa settimana.

