Una delle pene di morte più terribili fu inventata dagli antichi romani

Esistono diverse pene che si possono infliggere ai condannati a morte. Li si può impiccare, bruciare, squartare, ma quasi sempre la loro vita finirà fra atroci sofferenze, come hanno insegnato secoli di storia.

Cesare Beccaria fortunatamente, nella seconda metà del Settecento - con la pubblicazione del suo libro denuncia "Dei delitti e Delle pene" - ci ha fatto comprendere come questa pratica sia immorale, dimostrandoci come essa ha portato ad un imbarbarimento della società, in diversi momenti della storia. Poche pene capitali sono state tuttavia più crudeli e sanguinarie come quelle introdotte dagli antichi romani, all'interno dei confini del loro impero.

I romani infatti credevano che i criminali dovessero essere puniti severamente e che un'esecuzione pubblica potesse prevenire il ripetersi degli omicidi e di violenze varie. In molti credono che ad introdurre le condanne a morte siano stati proprio loro, anche se questa risulta solo una leggenda, smentita dagli storici da tempo. Anche i greci, i persiani e gli egizi erano abituati a punire i trasgressori della legge con una condanna capitale e basta pensare alla vicenda di Socrate per rendersi conto come talvolta si veniva puniti severamente per colpe oggi considerate risibili.

Una delle condanne peggiori che un giudice romano poteva scegliere per punire un criminale era la "pena del Sacco", in latino "Poena cullei", considerata già ai tempi dei romani la più truce forma di esecuzione che poteva subire un condannato.

Essa consisteva nel legare il criminale e nell'infilarlo dentro un sacco, che gli veniva cucito addosso. Al suo interno venivano posti anche un cane di media taglia, un gallo, una vipera e una scimmia, in modo tale che questi animali cominciassero a scontrarsi tra di loro, mordendo, graffiando e lacerando le carni del condannato. Poi, mentre all'interno del sacco gli animali continuavano a lottare, il sacco veniva portato a ridosso del Tevere e gettato in acqua, per completare la sentenza.

Solitamente, per rendere ancora più dolorosa la punizione, il sacco veniva gettato in estate, quando il Tevere era in secca, o veniva legato ad un molo, così che tutti gli animali potessero allungare la sofferenza del condannato, prima di morire affogati. In tal modo i romani si assicuravano che le carni della vittima venissero completamente maciullate dalle ferite e nel caso in cui il soggetto fosse sopravvissuto, egli veniva riportato a galla, spogliato e bastonato a morte, per poi rivenire gettato nel Tevere tra grida di scherno.

Questa pena veniva solitamente usata per punire i parricidi e i traditori dello stato e fu utilizzata anche per uccidere alcuni avversari politici sgraditi. Il re etrusco Tarquinio l'utilizzò per punire il decemviro Atinio, mentre Augusto e Marco Antonio punirono molti collaboratori dei cesaricidi tramite questo metodo. Durante il regno di Claudio si preferì quasi abolire la crocifissione, adottando quasi esclusivamente "la pena del sacco" per effettuare le sentenze di tutti gli omicidi e i sobillatori.

All'epoca dei romani si preferiva condannare i criminali tramite pene spettacolari, che potessero essere anche "apprezzati" dal pubblico. Basti pensare che i cittadini erano spesso gli esecutori materiali delle sentenze e che gli imperatori Vitellio ed Eliogabalo vennero uccisi dai loro stessi sudditi, venendo pestati a sangue tramite un linciaggio che ricorda molto per modalità la "pena del sacco".

I romani inoltre amavano l'efficienza. Non avrebbero sopportato una pena capitale che si dimostrasse inefficace ad uccidere un condannato. Per questo disprezzavano l'impiccagione, che spesso si dimostrava inefficace e non altrettanto spettacolare. Si dovette attendere il V secolo d.C. e la caduta dell'impero romano d'Occidente per vedere la diffusione di nuove pene capitali (maggiormente apprezzate dai popoli barbarici) che imperversarono per tutto il medioevo, fino a raggiungere l'epoca Barocca: roghi, strangolamenti e squartamenti su tutti.