Penna USB Kingston, cuffie Bose e Huawei Watch GT in offerta su Amazon

Anche quest'oggi, torna il nostro appuntamento con le migliori offerte d'informatica ed elettronica disponibili su Amazon Italia. Le proposte di oggi sono davvero tante: una penna USB Kingston, delle cuffie Bose senza fili ed uno smartwatch Huawei.

Partendo proprio dallo smartwatch, si tratta dell'Huawei Watch GT, un orologio intelligente che è in grado di garantire una durata della batteria fino a 2 settimane, che include anche la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, e che è in grado di effettuare il monitoraggio della frequenza cardiaca. Ovviamente è dotato di un display touchscreen, da 1,39 pollici. Il prezzo proposto da Amazon è di 109,90 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 199,90 Euro.

Per quanto riguarda le cuffie Bose, siamo di fronte alle Soundlink Around-Ear II Wireless. Come suggerisce il nome, sono cuffie senza fili in grado di garantire un suono profondo e chiaro e con batteria che arriva a 15 ore di autonomia. Sul sito web di Amazon sono disponibili in sconto a 149 Euro (rispetto ai 229,95 Euro) sia nella colorazione bianca che nera.

Infine, a 23,60 Euro può essere acquistata la penna USB 3 Kingston da 128 gigabyte. Si tratta di una penna molto compatta che può essere agganciata anche al portachiavi, e grazie al design in metallo è anche durevole.