Pensare troppo è tossico per il nostro cervello! Ecco cosa fare

Un nuovo studio, pubblicato su Current Biology, ha evidenziato che anche il solo pensare stanca e che si tratta di un segnale di allarme vero e proprio da non sottovalutare.

Il gruppo di ricercatori dell'Università della Salpêtrière di Parigi ha condotto la ricerca avvalendosi della spettroscopia di risonanza magnetica al fine di monitorare l'attività elettrica del cervello nell'arco di una giornata lavorativa.

Dall'osservazione è emerso che i segnali di stanchezza si sono presentati maggiormente all'interno del gruppo impegnato in attività mentali molto intense. Nello specifico, in questi soggetti si sono evidenziati elevati livelli della molecola glutammato nell'area della corteccia prefrontale.

Sarebbe proprio l'accumulo di tale sostanza a generare il senso di affaticamento, rendendo molto più difficile e lenta l'attività cognitiva non migliorata dalla caffeina . Il dott. Pessiglione, autore dello studio, afferma, infatti, che sarebbe proprio la fatica la causa del "blocco" dell'attività mentale, al fine di preservare la nostra integrità cerebrale.

Si tratta quindi di un vero e proprio campanello di allarme. Gli scienziati, a tal proposito, suggeriscono di non prendere decisioni importanti quando si è affaticati perché in questi momenti a prevalere nel nostro cervello, sono scelte che garantiscono ricompense rapide e soluzioni con pochi sforzi.

In virtù di questo, i ricercatori affermano che l'unico rimedio è il riposo, tanto è vero che altri studi dimostrano come vi sia un ruolo fondamentale da parte del sonno nella codifica delle emozioni, permettendo inoltre l'eliminazione del glutammato stesso. È dunque evidente come la fatica, non sia un'illusione generata dal cervello per passare ad attività più gratificanti, come si pensava fino a poco tempo fa.