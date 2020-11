Pensate di essere bravi a riconoscere i volti? Questo test super difficile potrà dirvelo

La nostra capacità di riconoscere i volti in realtà varia molto più di quanto si possa pensare, poiché non tutti hanno questa "abilità": alcuni, infatti, riescono a ricordarsi di un volto anche dopo anni di distanza, mentre altri, invece, lo dimenticano quasi subito dopo averlo visto. Volete sapere in quale categoria rientrate?

Grazie a un test creato dai ricercatori dell'Università del New South Wales (UNSW) possiamo saperlo! Si chiama "UNSW Face Test"; durante il test verranno mostrate più immagini di volti differenti e ci verrà chiesto di confermare a chi appartiene. Per effettuare il test basta raggiungere questa pagina, ma dovrete farlo esclusivamente da PC (e non smartphone).

Potrebbe sembrare facile, ma non lo è. La prova sarà via via sempre più difficile e complicata, con volti invecchiati, sfocati e pixellati. "Quando le persone eseguono l'UNSW Face Test, scoprono che è davvero difficile, con la maggior parte di loro che ottengono un punteggio compreso tra il 50 e il 60 percento", afferma lo psicologo e autore dell'UNSW, James Dunn.

Coloro che sono considerati "super riconoscitori", ovvero chi si ricorda di un volto anche dopo anni di distanza, ottengono il 70% e oltre. Delle 31.000 persone che hanno sostenuto il test, nessuno è ancora riuscito a ottenere il 100%. I "super riconoscitori", secondo quanto affermato dagli esperti, costituiscono solo il 2-3% della popolazione generale.

"Quello che abbiamo scoperto è che il riconoscimento facciale varia in modo naturale, come fa il QI. E proprio come il QI, sembra che gran parte di quella varianza sia geneticamente determinata", afferma infine Dunn. Sicuramente un test che non potrà essere svolto da coloro che soffrono di hemi-prosopometamorphopsia, una condizione che fa vedere i volti delle persone "mezzi-sciolti".

Che punteggio avete ottenuto? Scrivetelo qui sotto nei commenti!