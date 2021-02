Pensate che questa sia una foglia? Guardate bene, è una farfalla!

La natura riesce sempre a sorprenderci. Uno dei meccanismi naturali più incredibili è sicuramente quello del camuffamento, che rende alcune creature davvero "invisibili" poiché si confondono con l'ambiente circostante. Il camaleonte non è l'unico esempio, ed esistono tantissime creature che hanno questo "potere".

Forse una delle creature che ha le capacità più impressionanti è la "farfalla foglia morta" (Kallima inachus). Queste farfalle si trovano in Asia tropicale, in India e anche in Giappone. Le loro caratteristiche sono davvero molto interessanti: da un lato sono di colore blu e arancio, e dall'altro sembrano una foglia morta (nel video qui sopra potrete avere un esempio video di quanto detto).

Questo tipo di mimetismo fu studiato dal naturalista Alfred Russel Wallace che, in linea con la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, scrisse sulla Westminster Review nel 1867 che le farfalle avessero evoluto il loro aspetto simile alle foglie come un adattamento per sfuggire all'attenzione degli uccelli affamati.

"I modelli di mimetismo fogliare si sono evoluti in maniera graduale, piuttosto che improvvisa, da un antenato non mimetico. Attraverso un lignaggio di farfalle Kallima, i modelli fogliari hanno avuto origine evolutivamente attraverso l'accumulo temporale di cambiamenti orchestrati in più elementi del modello", affermano gli autori dello studio pubblicato sulla rivista BMC Evolutionary Biology.