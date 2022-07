Pensate che in Italia ci sia troppa burocrazia? Babilonia ci aveva preceduto 3000 anni fa!

La nascita del regno di Babilonia, nella Mezzaluna Fertile, è da collocare intorno al 1792 a.C., anno coincide con l’inizio dell’operato di re Hammurabi, di cui avrete sentito sicuramente nominare. Ciò che affascina gli storici circa questo periodo è la grande produzione di tavolette cuneiformi narranti come si viveva un tempo nell’odierno Iraq.

Credete che contratti di adozione, assunzione e di acquisto siano il frutto di una burocrazia moderna? Vi sbagliate di grosso: la produzione scritta babilonese è la testimonianza di antichissime forme di istituzionalizzazione. Inoltre, non è raro trovare minuscole lettere che permettono a noi spioni della storia di dare uno sguardo alle relazioni familiari ed intime dei popolani.

E anche il famoso "Codice di Hammurabi”, il primo corpus di leggi mai registrate, offre una "meravigliosa finestra sulla vita quotidiana", afferma Amanda Podany, professoressa di storia alla California State Polytechnic University.

Prima di diventare la più grande città della Mesopotamia con i suoi 100.000 abitanti, la Babilonia di Hammurabi contava circa 25.000 popolani. Numeri che oggi possono sembrare modesti, ma in una realtà dove l’insediamento non è definitivamente preferito al nomadismo è un dato molto importante.

La famiglia era il micro-gruppo più importante della società babilonese. Creare famiglie allargate o contemplare matrimoni di convenienza erano passi fondamentali per avere una fetta di influenza nella Babele del XVIII secolo a.C. Pensate che vendere le proprie abitazioni a terzi era un vero sacrilegio: la casa di famiglia veniva tramandata di generazioni in generazioni.

Secondo Podany, la società babilonese era patriarcale, come quella greca e romana, ma si badi bene ad inquadrare la figura della donna: poteva rappresentarsi in tribunale, possedere proprietà e trasmetterle ai figli e ricoprire incarichi di sacerdotesse e funzionari.

La classe borghese di Babele era rappresentata dai proprietari terrieri, noti come awilum o “gentiluomini”. Mentre coloro che non possedevano alcun lotto, ma erano liberi, si chiamavano mushkenum o "gente comune”.

Con il termine wardum si contraddistinguevano gli schiavi. Lo stato servile era una condizione temporanea a Babilonia. Se un cittadino comune si fosse indebitato profondamente, avrebbe potuto essere reso schiavo dei suoi creditori fino a quando il debito non fosse stato ripagato. Ciò non vuol dire che i funzionari di Hammurabi non contemplavano la figura del prigioniero di guerra, stato che confluiva nella condizione giuridica di schiavo, con la differenza che la famiglia originaria non poteva pagare un riscatto.