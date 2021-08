Pensate che gli scoiattoli siano buffi? Per la scienza sono ingegnosi acrobati

Lo scoiattolo volpe è un simpatico sgranocchia ghiande arboricolo, appartenente all’ordine dei roditori. Si tratta di una creatura molto agile, capace di grandi salti e scatti repentini. Un gruppo di ricerca afferma che questi sarebbero capaci di effettuare valutazioni e calcoli rapidissimi prima di compiere salti da un ramo all’altro.

Lo studio, condotto dal biologo Nathaniel Hunt e il suo team, ha analizzato l’attitudine degli scoiattoli a considerare il momento giusto dello slancio e la forza da imprimere allo stesso, prima di balzare da un ramo. Tutto ciò attraverso delle “coreografie” acrobatiche.

Al fine di scoprirlo, il team di studio si è avvalso di un percorso a ostacoli artificiale da sottoporre alle simpatiche creaturine(in passato considerate una piaga). L'"arena" è stata costruita presso l’Università della California, a Berkeley, e disseminata di nocciole per attrarre gli animali.

I primi salti hanno mostrato che gli scoiattoli tendevano a proiettarsi dai rami più flessibili per sfruttarne la spinta. Analizzando il comportamento degli scoiattoli e confrontandolo con modelli matematici che delineavano le scelte migliori, i ricercatori hanno scoperto che le valutazioni dello slancio da imprimere, per tempistiche, modalità e distanza dall’obiettivo, venissero soppesate contemporaneamente e in brevissimo tempo, confessando una predilezione degli animali per la flessibilità del ramo piuttosto che per la distanza.

Per approfondire queste prime conclusioni gli scienziati hanno aumentato la flessibilità dei rami e la distanza da coprire. I risultati hanno confermato che i roditori, esibendosi in acrobazie a mezz’aria, hanno raggiunto l’obiettivo. Inizialmente atterravano in modo impreciso e poco coordinato ma, dopo i primi salti sconclusionati, Hunt ha dichiarato che: ”gli scoiattoli hanno imparato a compensare il loro errore iniziale”.

Una volta che hanno sviluppato la cognizione dell’ambiente circostante, della struttura dei rami e delle distanze, gli animali sono in grado di muoversi ancora più rapidamente.

Inoltre, quando sono stati sottoposti dai ricercatori a salti atipici che richiedessero l’atterraggio su punti a diverse altezze, rispetto alla partenza, questi si esibivano in vere e proprie acrobazie per raggiungere il ramo d’arrivo. A volte sfruttavano anche superfici verticali per avere uno slancio maggiore, per poi stemperarne la forza con capriole e forme poco prima dell’atterraggio.

Le conclusioni dello studio affermano che questi animali, pur non facendo parte della specie di scoiattoli volanti, sono in grado di effettuare rapidissime valutazioni sulle caratteristiche dell’ambiente e sul salto che stanno per compiere, rendendoli in tal modo dei sopraffini “funamboli” che farebbero invidia a qualsiasi acrobata umano.