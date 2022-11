Pensate che la tubercolosi si sviluppi solo nei polmoni? Non è così!

Tutti sanno che la tubercolosi è una patologia che colpisce solitamente i polmoni, ma pochi sono a conoscenza di un antico lignaggio della stessa che si diffonde nelle ossa, danneggiandole dall’interno. Oggi, solo il 2% dei casi di tubercolosi negli Stati Uniti riguarda la variante scheletrica, nota anche come morbo di Pott.

A metà degli anni 2000, nel North Carolina si è verificata un’epidemia di tubercolosi extrapolmonare. Il paziente zero era un uomo che aveva contratto la malattia durante un breve soggiorno in Vietnam. Jason Stout, medico delle malattie infettive della Duke University, afferma che il numero di pazienti che rimane vittima del morbo di Pott è superiore al 2%.

David Tobin, genetista molecolare, ha prelevato alcuni campioni dalle persone entrate in contatto con l’area di azione del paziente zero. I batteri che causano la tubercolosi (Mycobacterium tuberculosis) si muovono nel corpo invadendo i macrofagi, cellule immunitarie che ingeriscono i patogeni. L’impresa dei due esperti, quindi, consiste nel ricercare le motivazioni che portano questa malattia a essere molto più dinamica, rispetto ad altre manifestazioni più comuni.

Quindi, la colonia batterica dell’epidemia della Carolina del Nord è stata confrontata con altri 225 campioni. Stout e Tobin hanno scoperto che il contagio è stato causato da un ceppo di stirpe 1, una delle prime forme di tubercolosi a svilupparsi. La diffusione del suddetto lignaggio è geograficamente limitata ai paesi che sono bagnati dall’Oceano Indiano.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che un particolare gene, che codifica per la proteina EsxM, era presente per intero nella popolazione batterica scatenante la tubercolosi. Sarebbe quindi questa ricetta di amminoacidi a rendere mobili i macrofagi infetti da TB. Per confermare questa teoria, gli esperti hanno condotto degli esperimenti su un gruppo di pesci zebra.

