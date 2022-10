Avete mai pensato di acquistare un aspirapolvere da tavolo? È sotto i 10 euro su Amazon

Dopo aver trattato le offerte Amazon su smartwatch Huawei, torniamo ad approfondire quanto finito in sconto sul popolare portale e-commerce. Questa volta, ci soffermiamo su un prodotto un po' inusuale, ovvero un aspirapolvere da tavolo.

Infatti, il modello Wedo 205 20101 viene adesso proposto a un prezzo pari a 9,95 euro su Amazon Italia (tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il dispositivo è venduto e spedito direttamente dal colosso dell'e-commerce). Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il costo era di 11,62 euro.

C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 14%, ergo lo sconto è di 1,67 euro. Non si tratta insomma della più elevata delle offerte, ma in questo caso ciò che risulta potenzialmente interessante, oltre al fatto che si è scesi sotto la "barriera psicologica" dei 10 euro, è che esiste questa tipologia di prodotti, di cui magari qualcuno potrebbe non aver mai sentito parlare.

Per intenderci, si fa riferimento a un prodotto "da scrivania", che può tornare utile in più contesti, dalle briciole lasciate sul tavolo ai residui della gomma da cancellare, passando per le briciole magari lasciate in auto dai più piccini. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.