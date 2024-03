È stato pensato un piano assurdo per resuscitare George Washington

Sforzatevi di immaginare questa scena, nonostante questa non sia delle più gioiose: siete a casa e, purtroppo, voi e vostri cari state piangendo la dipartita di un membro della vostra famiglia, quando poi venite improvvisamente interrotti da un dottore, che entra nella vostra abitazione e dichiara: “Io posso riportarlo in vita!”.

Se vi sembra assurdo e poco adeguato come intervento, immaginate cosa hanno pensato i familiari di George Washington la mattina del 15 dicembre 1799. Il nome del “medico” in questione era William Thornton, un importante pensatore dell’Illuminismo, il quale aveva cieca fiducia nelle scienze. Thornton ha anche ricoperto la carica di commissario di sovrintendenza alla costruzione di Washington DC, nel 1794.

Egli si specializzò nello studio del sonno, registrando dozzine di casi segnalati di animali rianimati da stati di “animazione sospesa”, una volta deceduti. Inoltre, egli si unì alla Royal Humane Society, fondata a Londra nel 1774, per promuovere una tecnica di rianimazione innovativa: la respirazione bocca a bocca.

Il povero presidente Washington aveva sofferto per due giorni di una virulenta infezione alla gola, probabilmente un’epiglottite acuta, prima di morire soffocato. Durante queste 48 ore, i medici hanno pensato bene di drenare il 40% del suo sangue (più di due litri), in quanto si cercava di riequilibrare i quattro umori della teoria di Ippocrate di Coo: catarro, sangue, bile gialla e nera. E, per non farsi mancare nulla, i dottori hanno applicato delle vesciche di cantaridi sul corpo di Washington, cosparso il collo di impasti di grano e somministrato clisteri e purganti.

Tornando a Thornton e alla mattina del 15 dicembre, dobbiamo prima fare una premessa importante: l’uomo non ha mai svolto la professione medica. Nondimeno, era fermamente convinto che l’esecuzione di una tecnica chirurgica innovativa avrebbe potuto “alleviare” il male di Washington; la tecnica di cui stiamo parlando è la tracheotomia. Inoltre, il corpo del presidente era completamente congelato; insomma, Thornton fece, come si suol dire “2+2”. Ricordate gli studi sugli animali rianimati, no?

Egli propose alla famiglia di scongelare il cadavere di Washinton in acqua fredda, prima di scaldarlo con delle coperte, per poi aprire un condotto ai suoi polmoni con una tracheotomia e quindi riempirli d’aria, “per produrre una respirazione artificiale”. Infine, avrebbe trasfuso il paziente con sangue di agnello.

“È morto di perdita di sangue e di mancanza d'aria” spiegò l’uomo negli anni ’20 dell’Ottocento. “Non avevo dubbi che il suo restauro fosse possibile. Bisognava ripristinare [il corpo] con il calore che successivamente era stato detratto”. Ovviamente, Thornton non fu assecondato e il presidente se ne andò senza fregiarsi di un’ulteriore grande vittoria, quella sulla morte.