Si pensava fosse estinto da 20 anni, ma questo leone è stato nuovamente avvistato

Spesso capita che delle creature che si pensavano fossero estinte riappaiono semplicemente sotto i nostri occhi. Ciò si è verificato con animali non visti per 100 anni ed è successo nuovamente con un leone che è stato osservato nel Parco nazionale del Ciad dopo essere stato ritenuto estinto per 20 anni. Qualche volta una buona notizia.

Si tratta del primo avvistamento di un leone selvatico nell'area in quasi due decenni. La creatura è stata catturata da una trappola fotografica (la stessa tecnologia che ha avvistato un panda totalmente albino) a febbraio. Come affermato dalla Wildlife Conservation Society (WCS) con sede a New York, il felino è "una bellissima leonessa, nel fiore degli anni e chiaramente in ottima salute".

Classificati come "Vulnerabili", i leoni sono a rischio di estinzione e secondo la valutazione più recente della popolazione e della specie, il numero di questi animali si è quasi dimezzato in sole tre generazioni. A Sena Oura, lungo il confine tra Camerun e Ciad, la specie è tecnicamente già estinta, poiché in passato la regione ha visto un periodo di "bracconaggio spietato e organizzato".

Rivedere la creatura nell'area, quindi, è una gran bella sorpresa. Meno di 1.000 dei 22.000-24.000 leoni sopravvissuti in natura appartengono alle specie geneticamente distinte occidentale e centrale. Le sottospecie e le popolazioni africane sono "particolarmente piccole e frammentate", e proteggerle è molto importante.

L'avvistamento della leonessa è quindi motivo di festeggiamento da parte degli addetti ai lavori, poiché le femmine sono sinonimo di "prosperità e cuccioli".

Speriamo sia davvero così!