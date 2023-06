Tempo fa si pensava che il Gin Tonic potesse contrastare una malattia, ed è vero in parte

Volete una scusa per bere un altro bicchiere di Gin Tonic con gli amici? Potete giustificarvi dicendo che state cercando un modo per contrastare la malaria! Scherzi a parte, anche questa storia ha un fondo di verità: e tempo fa il cocktail venne distribuito all'interno dell'esercito britannico per le sue proprietà anti-malaria.

"Il gin tonic ha salvato più vite e menti di inglesi di tutti i medici dell'Impero", disse una volta Winston Churchill. Mentre oggi la malaria è sì molto pericolosa, ma fortunatamente sono disponibili alcuni farmaci e vaccini, anche secoli or sono vennero trovati dei modi per contrastarla.

Un trattamento usato oggi ancora oggi è il chinino, il primo farmaco antimalarico della medicina moderna utilizzato dall'inizio del 1600. Il composto che deriva dalla corteccia dell'albero della china e secondo una leggenda venne scoperto da un uomo in India che, stremato dalla febbre malarica, decise di bere un sorso d'acqua da una pozza e venne guarito: il liquido era stato contaminato proprio dalla corteccia.

Poiché quest'ultima poteva curare le febbri malariche promosse un commercio transatlantico e nel 1820 i chimici furono in grado di estrarre il chinino solfato dalla corteccia, permettendogli di entrare nella pratica clinica un anno dopo. Alla fine, nel 19° secolo, il chinino venne usato per curare le febbri dei soldati britannici di stanza in India (ne venivano estratte 700 tonnellate all'anno).

Ogni uomo d'arme aveva il compito di assumere una dose di chinino giornaliera per prevenire la malattia ma, poiché il sapore era incredibilmente amaro, venne inventata l'"acqua tonica", in cui l'estratto veniva mescolato con zucchero e acqua per nascondere il sapore. Successivamente al tonico venne aggiunta anche calce per prevenire lo scorbuto... ma non solo.

L'esercito britannico decise di introdurre il gin (o come era noto ai tempi genever), una bevanda alcolica sviluppata presso l'Università di Leiden nei Paesi Bassi, all'interno dell'acqua tonica. L'alcol venne inserito perché era un ottimo rimedio per ridurre lo stress dei soldati, ma gli effetti contro la malaria non erano così importanti per prevenire la malattia, poiché si dovevano consumare 70 litri di acqua tonica per una totale prevenzione.

A proposito, sapete che il Sud Africa è a un passo dall'eliminare la malaria per sempre?