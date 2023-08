Quello che pensava Hitler del vegetarianismo potrebbe sorprenderti

Adolf Hitler, un uomo la cui mente presentava delle complessità non indifferenti e capace di sconvolgere il mondo era, tuttavia, un animalista convinto con ideali solidi e chiari sul vegetarianismo.

Quando, nel 1945 si concluse la seconda guerra mondiale e Hitler morì, i suoi resti vennero conservati dai servizi segreti russi, per poi essere analizzati. Alcuni scienziati forensi hanno effettuato delle analisi su un frammento della mascella, le cui riferiscono che non vi era nessuna traccia di fibre di carne nel tartaro ritrovato sui denti dell'uomo.

Pare che nel 1938 i medici di Hitler lo sottoposero a una dieta priva di carne, poiché si pensò che quest'ultima fosse la causa di alcuni problemi di salute. Tuttavia, a lui non dispiacque affatto, anzi, nel 1942 si autoidentificò vegetariano.

Da quel momento, chiunque cenava insieme all'uomo, doveva sorbirsi una serie di discorsi dettagliati e macabri sulla sofferenza e sulla macellazione degli animali. L'intento di Hitler era proprio quello di cercare di convincere gli ospiti e i colleghi a smettere di mangiare la carne.

Tuttavia, prima della seconda guerra mondiale, Hitler era un appassionato consumatore di piatti il cui ingrediente principale era proprio la proteina: piccione ripieno, salsicce bavaresi e caviale hanno cullato a lungo il suo palato. Il suo pasto preferito pare fossero gli gnocchi di fegato, presenti nel suo menù anche dopo l'autoproclamazione al vegetarianismo.

Alcune persone credono fermamente che l'uomo, oltre ad esser spinto da motivi di salute, avesse deciso di cambiare la sua dieta per far sì che egli venisse visto come un uomo dai sani principi, in quanto un convinto antivivisezionista.

Nonostante ciò, però, egli esprimeva una solida devozione per gli animali, definendoli virtuosi e innocenti, motivo per cui non meritavano alcun tipo di violenza o barbaria. Inoltre, vale la pena ricordare che il regime nazista introdusse delle leggi sul benessere degli animali.

A tal proposito, conosci la storia del bunker dove Hitler visse i suoi ultimi mesi di vita?