Si pensava che questa particella avesse massa nulla, oggi potremmo pesarla

I neutrini sono particelle subatomiche che hanno un ruolo cruciale nella composizione dell'Universo. Oggi pensiamo che queste sfuggenti particelle abbiano una massa diversa da zero ma, per quanti sforzi sperimentali siano stati fatti finora, non siamo ancora riusciti a determinarne la misura esatta.

In un recente studio, un team internazionale di scienziati ha proposto una nuova idea per risolvere questo piccolo grande mistero. Secondo i ricercatori, potremmo finalmente riuscire a misurare la massa dei neutrini osservando in modo innovativo il decadimento naturale di un isotopo dell’idrogeno, il trizio.

Quando il trizio decade, si generano tre particelle subatomiche: uno ione di elio, un elettrone e un neutrino. Conosciamo la massa totale, quella dello ione elio e quella dell’elettrone, ma questo non basta. Einstein ci ha insegnato che c’è equivalenza tra massa ed energia, quindi per determinare la massa del neutrino dobbiamo anche misurare precisamente la velocità dell’elettrone che si libera.

Per farlo, gli scienziati hanno intenzione di affidarsi alla spettroscopia di emissione di radiazioni di ciclotrone (CRES), che può catturare la radiazione a microonde degli elettroni mentre viaggiano lungo un campo magnetico. Il CRES è già stato utilizzato in esperimenti simili, ma mai per analizzare i decadimenti beta del trizio.

Determinare la massa dei neutrini sarebbe un risultato rivoluzionario per la fisica nucleare, ma anche per l'astrofisica e la cosmologia. Non è da escludere che, quando riusciremo a pesare questa particella, avremo una nuova branca della fisica con cui confrontarci.