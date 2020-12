Pensavano fosse una banale scatola, ma all'intero c'erano manufatti egizi di 5000 anni fa

Abeer Eladany, assistente dell'Università di Aberdeen, in Scozia, ha trovato un manufatto egizio perduto da tempo in una normale scatola di sigari durante una revisione della collezione dell'Università. Questo piccolo frammento è un pezzo di legno vecchio 5.000 anni, che nasconde un grandissimo segreto.

Il frammento di legno fu originariamente scoperto da un ingegnere britannico di nome Waynman Dixon nel 1872 insieme ad altri due manufatti (una palla e un gancio, che adesso si trovano nel British Museum), nella Queen's Chamber della Piramide di Cheope. Si ritiene che il legno recentemente trovato possa essere stato utilizzato per aiutare a costruire la piramide.

"Una volta che ho esaminato i numeri nei nostri registri dell'Egitto, ho capito immediatamente di cosa si trattava", ha dichiarato Eladany. "Sono un'archeologa e ho lavorato a scavi in Egitto, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato qui, nel nord-est della Scozia, che avrei trovato qualcosa di così importante per il patrimonio del mio paese".

Potrebbe sembrare un semplice pezzo di legno, ma rappresenta "uno dei soli tre oggetti ad essere mai stato recuperato dall'interno della Grande Piramide", continua infine l'esperta. I risultati della datazione al carbonio, posizionarono il legno da qualche parte tra il 3341 e il 3094 a.C., molto prima della costruzione della piramide.