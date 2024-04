Pensavano fosse un coyote, lo uccidono, ma era un lupo scomparso da 100 anni

Nel tranquillo paesaggio del sud del Michigan, quello che sembrava un grande coyote abbattuto durante una caccia legale in Calhoun County ha rivelato la sua vera identità grazie a test genetici: un lupo grigio, un ospite che si credeva scomparso da queste terre da oltre un secolo.

Questa rivelazione ha suscitato stupore e domande sulla presenza di questo maestoso animale in una regione da cui si pensava fosse scomparso. La migrazione di un lupo grigio fino a Calhoun County, situato nella metà meridionale della Penisola Inferiore del Michigan, rappresenta un mistero per gli esperti (i lupi scodinzolano come i cani?).

La popolazione nota di circa 630 lupi grigi risiede principalmente nella Penisola Superiore, distante circa 400 chilometri. Le loro incursioni nel sud sono estremamente rare, eppure, questo esemplare, del peso di 38 chilogrammi, ha compiuto un viaggio che lo ha portato lontano dalle sue consuete terre. L'ultimo avvistamento documentato di un lupo grigio nella parte settentrionale della Penisola Inferiore risale al 2014, rendendo l'evento ancora più straordinario.

Gli esperti del Dipartimento delle Risorse Naturali (DNR) stanno ora cercando di ricostruire il percorso della creatura e le ragioni di una simile migrazione, enfatizzando che non esiste una popolazione stabilita di lupi grigi nella zona e che l'accaduto rimane un caso isolato. Questo evento non solo solleva domande sulla mobilità e sull'adattabilità dei lupi grigi ma riporta anche alla luce la storia turbolenta di questo animale in Michigan, un tempo perseguitato fino alla quasi estinzione.

Sapete che basta un solo lupo per rivoluzionare l'ecosistema di una foresta?

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.