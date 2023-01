Alcuni pensavano fosse un fossile gigante, ecco a voi l'occhio del Sahara

Con una estensione di 50 chilometri, nel deserto del Sahara in Mauritania è possibile trovare l'omonimo occhio formato da una struttura geologica chiamata anticlinale simmetrico. Questa è considerata all'unanimità una delle formazioni geologiche più spettacolari del pianeta... scopriamola per bene!

Poiché si trova in una zona praticamente disabitata, l'occhio del Sahara è stato notato da alcuni astronauti che hanno fatto rapporto, ma poi è diventata subito una delle curiosità più famose del pianeta. Perché sì, nonostante dallo spazio non possa essere vista la Muraglia cinese, altre costruzioni naturali (e artificiali) invece sì.

Tecnicamente parlando, la struttura è una cupola geologica erosa di rocce sedimentarie e ignee esposte sulla superficie che appaiono come anelli concentrici. Chiamata anche Struttura di Richat, inizialmente fu interpretata come il cratere di un meteorite, a causa della sua forma circolare, ma oggi si pensa che sia un "semplice" rialzo simmetrico creato dall'erosione.

Descritta da alcuni come una grande ammonite, questa è una piega geologica in cui gli strati della roccia sono piegati verso l'alto, come una struttura a cupola. La sua origine non è stata esattamente facile da decifrare; la struttura Richat è stata studiata da numerosi geologi ma non ha svelato facilmente i suoi segreti.

Grazie a queste (e altre) peculiarità è stata selezionata come uno dei primi 100 siti del patrimonio geologico identificati dall'Unione Internazionale delle Scienze Geologiche (IUGS).