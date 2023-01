Pensavano fosse un replica, ma si scopre che questa spada ha più di 3000 anni

Di spade antiche nelle collezioni museali ce ne sono tante, come questa scoperta all'interno di un corso d'acqua, ma ovviamente molte di esse vengono conservate a causa della loro fragilità e al loro posto vengono esposte delle repliche fedeli. Alle volte, però, capita di sbagliare e di confondere un po' le cose.

Per quasi un secolo, pensate, una spada esposta al Field Museum di Chicago, etichettata come una semplice copia, era invece originale al 100%. L'anno scorso, mentre il museo si stava preparando per un'imminente mostra, un archeologo in visita ha dato un'occhiata alla spada e l'ha dichiarata subito autentica.

"L'abbiamo tirata fuori, l'ha guardata, sono passati 20 secondi e ha detto: 'Non è una replica'", riferisce a una stazione di notizie locale William Parkinson, curatore di antropologia al Field Museum (il nome dell'archeologo non è stato divulgato). Il curatore non era ancora convinto e voleva usare i raggi X per vedere se la spada fosse davvero originale.

Le analisi hanno diramato completamente ogni dubbio: la composizione chimica della spada corrispondeva a quella di altri artefatti antichi. "Di solito questa storia va al contrario", ironizza Parkinson in un recente comunicato stampa del museo. "Quello che pensiamo sia un originale si rivela un falso."

Questa spada è stata ritrovata negli anni '30 all'interno del fiume Danubio tra il 1080 e il 900 a.C. per scopi rituali (sospettano gli addetti ai lavori) forse per commemorare una battaglia o la morte di una persona cara. A proposito, visto che siamo in tema, sapete che una scoperta italiana ha portato alla luce un’antica spada simile ad una tipologia risalente a circa 5000 anni fa?