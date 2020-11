Pensavano che fosse un serpente, ma in realtà è un verme gigante: il verme martello

Mentre i funzionari della Virginia Wildlife Management and Control stavano esplorando la zona, si sono imbattuti in quello che pensavano fosse un serpente... per poi ricredersi subito dopo. No, non era un rettile, ma un esemplare piuttosto grande di verme martello (Bipalium kewense), una specie originaria dell'Asia e invasiva.

Secondo il Texas Invasive Species Institute, la creatura è un "verme piatto terrestre" originario del sud-est asiatico e identificati per la prima volta al di fuori dell'Asia nel 1878 in una serra tropicale di Kew Gardens, a Londra. Negli anni '90, invece, queste creature sono state identificate in Francia e, successivamente, negli Stati Uniti.

Questi vermi giganti hanno prosperato al di fuori del loro ambiente naturale per diversi motivi. Il primo è che sono ermafroditi, ovvero hanno genitali sia maschili che femminili, attributo biologico che facilita la riproduzione di questi vermi piatti. Un altro motivo è l'assenza di predatori, poiché le creature producono sostanze chimiche che conferiscono loro un sapore sgradevole.

Alcune specie di vermi martello possono diventare abbastanza grandi e raggiungono perfino il mezzo metro di lunghezza, il motivo per cui i funzionari della Virginia Wildlife Management and Control credevano che fosse un serpente. C'è un fatto ancora più incredibile: queste creature hanno un'incredibile capacità di rigenerarsi (come l'Axolotl). Anche se 1/300 del loro corpo dovesse essere tagliato, quel pezzo può ricrescere in un nuovo verme a grandezza naturale.

Insomma: giganteschi e capaci di rigenerarsi, davvero incredibili. Ci sono vermi, inoltre, che si nutrono di pietra.