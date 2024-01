Pensavano che questo insetto fosse estinto da 80 anni, ma è tornato

Il "Granchio degli Alberi", noto scientificamente come Dryococelus australis, è un insetto che ha fatto una sorprendente rinascita dopo essere stato considerato estinto per quasi 80 anni. La creatura, originaria dell'Isola di Lord Howe, è stata riscoperta nel 2001 su Ball's Pyramid, un'isola vulcanica vicino a Lord Howe.

Attualmente, solo 20-30 esemplari di questi insetti vivono allo stato selvatico in questo ambiente precario, dove si nutrono dell'unica pianta disponibile, la Melaleuca howeana. Dopo l'invasione di ratti sull'Isola di Lord Howe nel 1918, questi essere viventi sull'orlo dell'estinzione sono stati preda facile e si pensava fossero estinti (come questo leone scomparso da 20 anni).

Tuttavia, la loro presenza segreta su Ball's Pyramid è stata rivelata da tracce di escrementi e pelle, scoperte dagli scalatori negli anni '60. La loro capacità di sopravvivere in un ambiente così inospitale è attribuita alla riproduzione partenogenetica delle femmine, che possono clonare se stesse. Nel 2003, un team di salvataggio ha estratto con successo quattro insetti per avviare un programma di allevamento.

Grazie agli sforzi congiunti degli zoo di Melbourne, Bristol e San Diego, la popolazione in cattività di questi insetti è ora cresciuta a migliaia. Dal 2019, è in corso un massiccio sforzo per eliminare i ratti dall'Isola di Lord Howe, con l'aiuto di cani addestrati alla rilevazione di questi parassiti. Ciò ha portato a una rinascita ecologica dell'isola, con un aumento significativo della fauna selvatica unica.

Gli zoo sperano di utilizzare le loro popolazioni in cattività per ristabilire gli insetti sulla loro isola natale una volta che sarà dichiarata libera dai ratti. Il ritorno del Granchio degli Alberi nell'ecosistema dell'Isola di Lord Howe rappresenterebbe un passo importante nel ripristino dell'equilibrio naturale del territorio.

Nel frattempo, gli scienziati cercano anche di estrarre il DNA del tilacino, estinto decenni fa.