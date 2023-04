Pensi di star pulendo i tuoi occhiali nel modo giusto? Ti sbagli di grosso

Ti sei mai chiesto qual è il modo migliore per pulire gli occhiali? Se strizzi gli occhi per mettere a fuoco quest’articolo ti sarà molto utile. Quindi aguzza la vista, quattrocchi! Oggi scopriremo come avere lenti lucenti, al fine di garantire una visione nitida e confortevole.

Prima regola: evita le magliette ed i tessuti ruvidi! Il rischio è che possano graffiare le lenti e comprometterne la qualità. Prediligi sempre un panno in microfibra, che è morbido, delicato e capace di rimuovere efficacemente sporco e impronte.

Molti usano del sapone per pulire gli occhiali; tuttavia, è importante che si tratti di un detergente delicato e bisogna evitare solventi, alcol o prodotti aggressivi, in quanto potrebbero danneggiare le lenti o i rivestimenti protettivi.

Per le macchie più ostinate, invece, potresti aver bisogno di strumenti più tecnici, come un ultrasuoni ad alta frequenza, in grado di rimuovere i depositi di sporco e grasso dalle lenti senza graffiarle. Dovresti assolutamente valutarne l’acquisto se indossi gli occhiali quotidianamente o pratichi attività sportive all’aria aperta.

Ovviamente è fondamentale riparare gli occhiali da polvere e particelle di sporco, riponendoli in un astuccio protettivo quando inutilizzati, affinché le lenti siano preservate da graffi e danni accidentali.

Inoltre, di recente, hanno trovato larga diffusione sul mercato prodotti specifici per la pulizia degli occhiali, come spray e salviette monouso, che sono pratici e comodi da utilizzare in viaggio o fuori casa.

Dunque, avere occhiali puliti significa avere occhiali funzionali ed efficaci. Perciò, speriamo queste semplici indicazioni possano aiutarti a godere di una vista... da urlo!