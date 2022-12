Se pensi di star utilizzando i post-it nel modo corretto, ti sbagli di grosso

Certo, le feste natalizie sono un momento di “respiro” per tutte quelle persone che studiano, lavorano o che stanno rincorrendo i propri sogni; tuttavia, non è proprio una buona idea adagiarsi totalmente sugli allori del meritato riposo e dimenticare tutte le informazioni che ci servono.

Qualsiasi sia la tua posizione, ti sarà capitato di aver bisogno di ricordare una cosa al volo e di tenerla ben presente davanti agli occhi, mentre operi: ecco perché nascono i post-it! Non quelli piccoli, usati a mo’ di segnalibro, bensì quelli quadrati dalle dimensioni di un palmo di mano.

I post-it sono da sempre un articolo di cancelleria estremamente apprezzato, vista l’efficienza e l’accessibilità proposta; tuttavia, hanno un difetto: quando li stacchi, la zona in cui è posizionata la striscia di colla si piega alla forza che utilizziamo per separare un foglio dal resto del corpo. Il risultato è un post-it appeso al muro parallelo al suolo e invisualizzabile, se non sforzandoci di abbassare la piega con le mani (che non ne vorrà sapere di rimanere nella corretta posizione, una volta lasciato l’appunto). Ma se vi dicessimo che non è colpa della “tecnologia” del prodotto, bensì del vostro utilizzo superficiale? Ebbene, esiste un modo per ottenere un post-it piatto e ordinato!

Soffermati sul modo in cui strappi il foglio che ti serve: lo afferri dal lato opposto a quello dove c’è la colla, non è vero? E lì che sbagli! Il post-it va staccato delicatamente o da destra o da sinistra; insomma, lateralmente. Fate una prova e fateci sapere se notate dei miglioramenti (sicuramente).

Se siete in vena di letture leggere e poco arzigogolate, potrebbe incuriosirvi sapere che il 25 dicembre è il giorno meno popola per le nascite!