Se pensi che la storia e l'archeologia siano molto noiose, non sai di cosa stai parlando!

Facile pensare che l’archeologia non sia altro che un lavoro rappresentato da un mucchio di appassionati che, muniti di spolverino e martello, vanno cercando gingilli da esporre in musei con tanto di targhetta di riconoscimento. Insomma, persone con diletti diversi dai nostri. In realtà noi dobbiamo molto a queste persone.

L’archeologia studia il passato dell’umanità e non è da confondere con la storia: la storia è la riproduzione scritta di fatti avvenuti nel passato, è il prodotto ultimo. L’archeologia, invece, rappresenta una delle più importanti fonti per la produzione storica. Grazie ad essa sappiamo come venivano utilizzate le carcasse degli animali, quali gioielli prediligevano e su quali tecnologie si basava l’economia.

A volte, gli archeologi studiano anche le società moderne per far luce su quelle che sono fiorite in passato, una pratica che a volte viene chiamata "etnoarcheologia". Quest’ultimi sono talvolta considerati parte di una professione più ampia chiamata "antropologia", che è lo studio degli esseri umani, dei primi ominidi e dei primati, come gli scimpanzé.

Sebbene gli archeologi non utilizzino fruste o revolver come Indiana Jones, usano una moltitudine di tecnologie e tecniche per aiutare a risolvere i misteri del passato.

Il termine "archeologo" è un termine sempre più ampio. Sebbene gli archeologi professionisti possano tutti condividere alcune abilità generali sul campo e di laboratorio, potrebbero aver sviluppato competenze che consentono loro di specializzarsi nello studio di determinati tipi di manufatti o siti.

Con la comparsa di nuove tecnologie e discipline, gli archeologi sviluppano nuove abilità. Ad esempio, i nuovi strumenti includono il lidar (rilevamento e rilevamento della luce) — un modo non invasivo per mappare il terreno che implica sparare milioni di laser da un macchinario su un aereo che sorvola un'area di interesse — e il radar a penetrazione del suolo — un dispositivo che invia onde radio sottoterra per scoprire anomalie che potrebbero essere indicative di resti archeologici.

Non sempre, però, ciò che è nascosto, sottoterra e antico è studiato dagli archeologi. Un fossile di dinosauro, ad esempio, non verrebbe studiato da un archeologo a meno che quel fossile non sia stato utilizzato in passato da un essere umano in un sito archeologico (in quel caso l'archeologo lavorerebbe con un paleontologo per studiarlo).