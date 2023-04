Pensi di essere più veloce nell'imparare? Secondo la scienza ti sbagli!

Sin da piccoli accettiamo l'idea che alcune persone imparino più velocemente di altre, ma secondo un nuovo studio pubblicato su PNAS, si scopre che in realtà impariamo a ritmi molto simili date le stesse opportunità.

Partendo dal presupposto che il nostro cervello è sempre pronto ad imparare, i ricercatori hanno esaminato 1,3 milioni di "interazioni tra studenti" attraverso diversi software di apprendimento come ad esempio corsi o giochi, utilizzati da 6.946 studenti che vanno dagli studenti delle scuole elementari fino agli studenti universitari. I risultati sembrano lasciare poco spazio ai dubbi.

In media, gli studenti avevano bisogno di sette opportunità per imparare qualcosa, anche se questo variava da individuo a individuo. In particolare, tale variazione dipendeva più dal punto di partenza degli studenti piuttosto che dalla loro capacità di apprendere più velocemente.

"I dati hanno mostrato che le lacune nei risultati derivano da differenze nelle opportunità di apprendimento e che un migliore accesso a tali opportunità può aiutare a colmare tali lacune", afferma Ken Koedinger, psicologo cognitivo presso la Carnegie Mellon University in Pennsylvania.

I ricercatori affermano inoltre che anche essere in grado di impegnarsi attivamente con le esperienze di apprendimento è stato importante. Gli strumenti educativi inclusi nello studio hanno incoraggiato l'interattività e sono stati in grado di fornire un feedback immediato agli studenti, il che ha anche aiutato.

"Abbiamo visto tutti casi in cui qualcuno arriva a un risultato di apprendimento prima di un pari: uno studente ottiene una A (voto alto) in algebra e un altro una C (voto basso)", afferma Keodinger. "Ma quello che di solito non teniamo in considerazione è dove hanno iniziato. Tenere conto del punto di partenza degli studenti può dirci molto su dove finiranno".

Il team suggerisce dunque che i nostri cervelli possono prendere "percorsi mentali" diversi per imparare qualcosa, ragion per cui i nostri tassi di apprendimento non sono troppo diversi: possiamo tutti arrivare allo stesso punto nel modo che meglio si adatta alle nostre esperienze e conoscenze. Ma a cosa serve tutto ciò?

Come dimostrano gli ologrammi che aiutano a studiare medicina, tutto questo è utile per capire i modi migliori per trasmettere conoscenze e impostare percorsi formativi personalizzati. Molti fattori sono in gioco quando si tratta di imparare, incluso il modo in cui ci adattiamo ai nostri errori, ma i ricercatori vogliono sottolineare che siamo tutti in grado di imparare.

"Non importa chi sei, puoi farcela. Potresti aver avuto meno opportunità in passato nella tua vita, quindi all'inizio potrebbe essere più difficile di quanto non lo sia per altre persone, ma farai progressi tanto quanto chiunque altro", afferma lo scienziato Paulo Carvalho della Carnegie Mellon University.