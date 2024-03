Il Pentagono afferma di non avere nessuno UFO alieno in loro possesso

L'ultimo rapporto del Pentagono mette fine a decenni di speculazioni, rivelando che il governo degli Stati Uniti non ha mai nascosto esistenze aliene né tantomeno navicelle spaziali. Dal 1945 al 2023 le loro indagini non hanno portato prove di incontri con extraterrestri o di tecnologie non terrestri segretamente ingegnerizzate.

Questo resoconto dettagliato attribuisce le segnalazioni di oggetti volanti non identificati degli anni '60 ai voli segreti di prototipi di aerei spia americani. Viene inoltre smentita l'esistenza di programmi per la retroingegnerizzazione di ipotetiche astronavi aliene, idea presa in considerazione negli anni 2010 ma mai concretizzatasi per mancanza di meritocrazia e di ritrovamenti effettivi.

Maj. Gen. Pat Ryder, segretario stampa del Pentagono, sottolinea l'assenza di evidenze verificabili che supportino le affermazioni di accesso o di retroingegnerizzazione di tecnologia extraterrestre da parte del governo statunitense o di entità private. Tutti gli sforzi investigativi, a ogni livello di classificazione, hanno concluso che la maggior parte delle segnalazioni erano riconducibili a oggetti e fenomeni ordinari, frutto di identificazioni errate.

La revisione, condotta dall'Ufficio per la Risoluzione delle Anomalie in Tutti i Domini (AARO) del Pentagono, istituito nel 2022, ha incluso l'esame di prove archivistiche classificate e non, l'accesso a tutti i programmi governativi segreti relativi agli UFO, e 30 interviste con personale dell'intelligence.

Nonostante i risultati di questo rapporto e il crescente interesse del governo per gli UFO, alimentato da video e segnalazioni che hanno catalizzato l'attenzione dei media e dei social, rimangono voci di corridoio e teorie del complotto. Tuttavia, il Pentagono continua a monitorare e investigare le segnalazioni UFO con un approccio scientifico e aperto, anticipando la pubblicazione di ulteriori volumi del rapporto e lo sviluppo di nuove tecnologie per l'indagine di questi fenomeni.

