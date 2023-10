Il Pentagono ha ammesso che sta avvelenando l'acqua

In una rivelazione sconcertante, centinaia di basi militari sparse per gli Stati Uniti potrebbero essere la causa dell'inquinamento delle riserve d'acqua circostanti con sostanze chiamate per- e polifluoroalchili (PFAS).

Queste sostanze, note come "sostanze chimiche eterne", sono particolarmente preoccupanti perché persistono nell'ambiente per centinaia, se non migliaia, di anni prima di degradarsi. Una ricerca condotta dal Dipartimento della Difesa ha scoperto che 245 delle 275 basi esaminate potrebbero rilasciare queste sostanze chimiche nelle vicinanze di falde acquifere che forniscono acqua potabile.

Molte di queste falde sono l'unica fonte di acqua potabile per intere comunità, rendendo la situazione ancora più critica. Se una di queste fonti venisse contaminata, non ci sarebbero altre fonti d'acqua disponibili per queste comunità. Nonostante la gravità della situazione, molte domande rimangono senza risposta, come i livelli esatti di contaminazione e come avviene l'inquinamento. Le PFAS sono sostanze chimiche utilizzate per rendere i prodotti resistenti all'acqua, al calore e alle macchie, e sono considerate tossiche per gli esseri umani.

Anche se gli effetti completi non sono ancora completamente compresi, sono state associate a malattie come il cancro e difetti alla nascita. La ricerca continua a mostrare quanto siano pervasive queste sostanze chimiche, con stime che indicano che quasi la metà dell'acqua del rubinetto negli Stati Uniti è contaminata da PFAS. La portata dell'impatto delle basi militari sulla contaminazione dell'acqua potabile sta solo ora emergendo, e ciò che sappiamo finora è solo la punta dell'iceberg.