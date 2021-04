Pentagono, concesso il controllo di quasi 200 milioni di IP a una società privata

Dopo aver appreso la notizia dell'infiltrazione dell'FBI all'interno dei PC coinvolti nell'attacco guidato dal gruppo Hafnium, torniamo a parlare di sicurezza informatica per via di un'altra particolare vicenda che questa volta coinvolge invece il Pentagono.

Secondo quanto riportato dalla fonte, sembra proprio che l'esercito americano abbia deciso di utilizzare una metodica a dir poco curiosa per verificare la presenza di eventuali falle nel suo network.

Il Dipartimento per la Sicurezza avrebbe infatti deciso di concedere il controllo di ben 175 milioni di indirizzi IPv4 alla società privata Global Resource Systems, allo scopo di verificarne dunque l'indice di sicurezza.

Questo nuovo piano sembra essere stato avviato già da diversi mesi. Per l'esattezza, la GRS avrebbe ottenuto il controllo già il 20 gennaio 2021.

Brett Goldstein, incaricato del Pentagono per i servizi digitali, ha affermato che si tratta di un test pilota "per lo studio e la prevenzione degli accessi non autorizzati agli indirizzi IP militari", quindi anche allo scopo di scovare potenziali vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate in futuro.

Qualunque sia il risultato dunque, la mossa del Dipartimento per la Sicurezza consentirà di raccogliere dati a sufficienza per prevenire manovre ostili da parte di enti governativi stranieri oppure gruppi organizzati indipendenti e non, soprattutto nei confronti di indirizzi IP dormienti.