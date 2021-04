Il Pentagono conferma che il video di questo UFO è autentico

Dei video che sono stati filmati dalla Marina degli Stati Uniti sono stati confermati autentici dal Pentagono. Un video in particolare, fornito dal regista Jeremy Corbell e dal giornalista George Knapp, ha attirato la curiosità di molti e si può osservare un misterioso velivolo "a forma di piramide" volare nel cielo.

Ricordiamo che gli UFO non sono per forza correlati agli alieni, ma sono "semplicemente" oggetti volanti non identificati (potrebbero anche essere veicoli sperimentali di qualche altra nazione, ad esempio). Sebbene nessuno sappia con certezza cosa siano realmente questi filmati, il Pentagono ha almeno confermato che le immagini sono "Fenomeni aerei non identificati" (UAP).

"Posso confermare che le foto ei video a cui si fa riferimento sono stati realizzati dal personale della Marina", ha dichiarato la portavoce del Pentagono Susan Gough in una dichiarazione distribuita a numerosi media. Attualmente, il Pentagono sta ufficializzando l'autenticità delle immagini mostrate, mentre il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DOD) non ha aggiunto nulla alla questione.

"Come abbiamo detto prima, per mantenere la sicurezza delle operazioni ed evitare di divulgare informazioni che potrebbero essere utili a potenziali avversari, il DOD non discute pubblicamente i dettagli delle osservazioni o degli esami delle incursioni segnalate nei nostri campi di addestramento o nello spazio aereo designato, inclusi quelle incursioni inizialmente designate come Fenomeni aerei non identificati", continua la portavoce. La CIA, dal canto suo, ha rilasciato pubblicamente tutti i documenti relativi agli UFO.

Ecco, inoltre, cosa ne pensa Elon Musk sull'argomento.