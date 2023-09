Il Pentagono ha creato questo sito web con video UFO declassificati

Anni fa si pensava fosse impossibile, ma oggi è stato creato un sito web gestito direttamente dal Pentagono dove potrete visionare tutti i video declassificati sugli UFO, o come vengono ora ufficialmente chiamati, "Fenomeni Aerei Non Identificati" (UAP).

Il nuovo sito è chiamato Ufficio per la Risoluzione delle Anomalie in Tutti i Domini (AARO). Il portale funge anche da piattaforma per i dipendenti governativi e militari che desiderano riportare i loro personali incontri con oggetti misteriosi nel cielo, semplificando così l'intero processo di segnalazione che prima richiedeva una documentazione ufficiale a più livelli.

Uno dei video più inquietanti, girato da un pilota della Marina nel 2021 e declassificato nel 2022, mostra un oggetto sferico che sfreccia davanti alla telecamera a una velocità apparentemente impossibile. La descrizione sul sito AARO si limita a dire che dimostra "la tipica velocità con cui un aereo militare potrebbe avvicinarsi a un oggetto sconosciuto".

C'è una grande limitazione: tutte le informazioni e i video provengono esclusivamente da fonti militari o governative, escludendo quindi qualsiasi avvistamento credibile da parte di civili. Nonostante ciò, è interessante comunque far presente che gli USA stanno cercando di dimostrare - più o meno - chiarezza su questo fronte.

Certo, dopo che il Congresso ha chiesto di visionare tutti questi video e dopo che alti funzionari dell'esercito hanno rivelato di aerei non umani e resti organici.