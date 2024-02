Il Pentagono era l'edificio più grande del mondo, ma adesso il titolo appartiene a lui

In un angolo dell'India occidentale si sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell'architettura. Il Surat Diamond Bourse ha ottenuto, strappando al Pentagono il titolo di edificio per uffici più grande del mondo, un primato che la struttura della difesa americana aveva gelosamente custodito per oltre ottant'anni.

Questo nuovo tempio del commercio, situato nella vibrante città di Surat, non è solo un capolavoro architettonico ma il battito pulsante del commercio di diamanti a livello mondiale. Il complesso, una fusione di nove torri collegate da una colonna vertebrale centrale, si estende per oltre 660.000 metri quadrati di spazio ufficio, dove più di 4.500 commercianti di queste pietre attueranno i loro affari.

Al suo interno, vi si trova un mall unico nel suo genere con 27 showroom di gioielli. Ma la grandezza del Surat Diamond Bourse non risiede solo nelle sue dimensioni o nel suo fulgore. Progettato con un occhio di riguardo verso la sostenibilità, sfrutta l'ombreggiatura naturale e la ventilazione incanalata dai venti per ridurre la dipendenza dagli impianti di aria condizionata, mentre i pannelli solari che adornano il suo tetto sottolineano un impegno verso l'energia pulita.

Inaugurato con pompa e splendore alla presenza del Primo Ministro Narendra Modi, il complesso non è soltanto un luogo di affari ma il cuore pulsante del DREAM, il distretto commerciale destinato a diventare la capitale mondiale del diamante (una pietra molto comune sulla Terra). Eppure, dietro lo scintillio, vi sono sfide e scetticismi.

Nonostante la visione ambiziosa, alcuni temono che il gigante possa non reggere il confronto con la consolidata piazza di Mumbai, come suggerisce il trasferimento di Kiran Gems. Ma l'ottimismo regna sovrano tra gli addetti ai lavori: con infrastrutture di livello mondiale già in atto, Surat si prepara a rivoluzionare il commercio di queste pietre preziose (che non sono il materiale più duro del cosmo).