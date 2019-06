Il Pentagono può identificare le persone tramite il battito cardiaco, a loro insaputa

Un articolo pubblicato da MIT Technology Review riferisce che il Pentagono ha sviluppato un laser in grado di identificare a distanza le persone tramite il battito cardiaco. La tecnologia, nota come Jetson, è destinata a far discutere nonostante delle limitazioni importanti.

Secondo quanto riferito, il sistema funziona solo se si indossano indumenti normali come una camicia, mentre non sarebbe in grado di rilevare il battito cardiaco delle persone che indossano cappotti invernali.

Per raccogliere le informazioni necessarie Jetson richiederebbe circa trenta secondi, a patto che l'obiettivo sia seduto o fermo. Nelle condizioni ottimali, riferisce il giornale, avrebbe un tasso di precisione superiore al 95%, davvero impressionante.

La tecnologia potrebbe risultare particolarmente utile per le organizzazioni militari e per la sorveglianza, ed infatti nella richiesta del Pentagono si cita proprio l'uso da parte del Combating Terrorism Technical Support Office (CTTSO). Come notato dal MIT, non sono esclusi anche altri utilizzi: i medici ad esempio potrebbero sfruttare il sistema per controllare il battito cardiaco senza toccare il paziente, mentre gli ospedali potrebbero essere in grado di monitorare i parametri vitali in modalità wireless.

L'identificazione biometrica negli ultimi tempi è diventata di uso quotidiano. Il sistema più comune è il riconoscimento facciale utilizzato in vari aeroporti, oltre che l'impronta digitale che da tempo è integrata anche negli smartphone.