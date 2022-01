Il Pentagono istituisce un nuovo ufficio per lo studio degli UFO

Dopo la NASA che ha dichiarato che inizierà a studiare gli UFO, anche il Pentagono degli Stati Uniti ha deciso di instituire un nuovo ufficio per indagare sugli oggetti volanti non identificati. La creazione del nuovo ufficio è stata codificata nel National Defense Authorization Act, una nuova serie di leggi.

Queste leggi, infatti, prevedono semplicemente "l'istituzione di uffici, strutture organizzative e autorità per affrontare fenomeni aerei non identificati". La questione UFO è diventata di interesse mondiale dopo che il Congresso aveva annunciato (e successivamente anche pubblicato) un rapporto sugli oggetti volanti non identificati.

"I nostri sforzi per la sicurezza nazionale si basano sulla supremazia aerea e questi fenomeni rappresentano una sfida al nostro dominio", ha affermato il senatore Kirsten Gillibrand sull'argomento. "Gli Stati Uniti hanno bisogno di uno sforzo coordinato per prendere il controllo e capire se questi fenomeni aerei appartengano a un governo straniero o a qualcos'altro".

Il Pentagono stesso ha ufficialmente confermato l'autenticità di alcuni video sugli UFO. Questo, ovviamente, non significa che gli alieni siano tra noi, "semplicemente" potrebbero anche esserci dei paesi nemici che invadono lo spazio aereo degli Stati Uniti con una tecnologia sconosciuta. Una delle maggior preoccupazioni, infatti, è proprio quest'ultima.

Insomma, staremo a vedere cosa scopriranno tutti questi uffici adibiti per lo studio degli UFO.