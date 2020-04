Il Pentagono mostra gli UFO: pubblicati i video degli avvistamenti

Il Pentagono ha pubblicato ufficialmente tre videoclip che mostrano oggetti volanti non identificati (UFO) sfrecciare nei cieli sopra le basi militari americani. Uno di questi era stato diffuso nel 2007 da una società privata, però.

Come si può vedere nel player presente in apertura, gli avvistamenti sono accompagnati dallo stupore generale per la velocità con cui si muovono gli oggetti. Non è la prima volta che si discute di questo tema ed infatti anche tre anni fa la CNN aveva pubblicato le dichiarazioni di un pilota della Marina Militare Americana che si era detto stupito dalla rapidità degli UFO, al punto che li aveva paragonati ad "una palla da ping pong che rimbalza su un muro".

Il Pentagono, nel comunicato diffuso a seguito della pubblicazione dei filmati, ha affermato che la decisione è stata presa "al fine di fugare eventuali idee sbagliate da parte del pubblico sull'autenticità del video che circolava in rete".

Il portavoce Sue Gough, alla CNN ha rivelato che "dopo un'attenta revisione, il Dipartimento ha stabilito che il rilascio autorizzato di questi video non classificati non rivela alcun sistema sensibile e non ostacola le indagini sulle incursioni nello spazio aereo militare da parte di fenomeni aerei non identificati". Ovviamente però non sono state diffuse molte informazioni sugli oggetti.