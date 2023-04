Il Pentagono non ha prove di UFO che sfidano le leggi della fisica

Ultimamente si è sempre più parlato della questione "UFO" soprattutto dopo che il Congresso degli Stati Uniti ha finalmente portato alla luce l'argomento. Tra i molti casi osservati e diffusi sulla rete, recentemente il direttore del nuovo "ufficio UFO" del Pentagono ha affermato che non ci sono prove di UAP che sfidano le leggi della fisica.

Stiamo parlando di Sean M. Kirkpatrick che ha affermato definitivamente che, tra le centinaia di casi esaminati dal suo ufficio, "finora non si è trovata alcuna prova credibile di attività extraterrestre, tecnologia extraterrestre o di oggetti che sfidano le leggi note della fisica."

"Voglio sottolineare oggi che solo una percentuale molto piccola dei rapporti UAP mostra firme che possano essere ragionevolmente descritte come anomale", continua Kirkpatrick nell'udienza di mercoledì. "La maggior parte degli oggetti non identificati segnalati dimostra caratteristiche banali di palloni, sistemi aerei, disordine, fenomeni naturali o altre fonti facilmente spiegabili."

Durante il suo intervento, il direttore dell'ufficio UFO ha mostrato anche un video di quello che sembra essere un oggetto sferico che è stato filmato da un drone MQ-9 Reaper. Nel filmato l'oggetto sembra librarsi nell'aria senza apparenti mezzi di propulsione e, sebbene il filmato sia certamente accattivante, è stato sottolineato che semplicemente non ci sono abbastanza dati raccolti per fare una valutazione accurata del dispositivo.

Insomma, per adesso quindi non sembrano esserci prove di "UAP inspiegabili", anche se per alcuni è stata data una spiegazione molto approssimativa.