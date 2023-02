Il Pentagono ha scoperto un secondo pallone spia, in America Latina

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del pallone spia cinese scoperto dal Pentagono sui cieli americani, che ha fatto aumentare ulteriormente le tensioni tra Cina ed USA. A quanto pare non si tratta dell’unico.

Il generale Patrick Ryder del Pentagono infatti ha annunciato ieri sera che è stato scoperto un secondo pallone spia, questa volta sui cieli dell’America Latina. “Stiamo ricevendo segnalazioni di un pallone in transito in America Latina. Ora stiamo valutando che si tratti di un altro pallone di sorveglianza cinese” ha affermato.

Non è stata svelata la posizione esatta del pallone spia, ma secondo quanto affermato da un funzionario a Galileus Web, almeno al momento non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

I palloni in questione sono senza equipaggio e secondo la versione diffusa dal Governo Cinese, sarebbero entrati nello spazio aereo americano per alcuni incidenti di forza maggiore. I rappresentanti della Repubblica Popolare Cinese hanno anche allontanato l’ipotesi secondo cui starebbero effettuando spionaggio di tipo militare (il primo ha sorvolato alcune basi dotate di armi nucleari), ed hanno spiegato che si tratta di “dirigibili civili usati per scopi di ricerca principalmente meteorologici che hanno limitate capacità di autogoverno ed hanno deviato di molto la rotta pianificata inizialmente”. Nonostante ciò però la tensione tra le due superpotenze resta altissima.