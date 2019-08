Il pentagono vuole usare dei satelliti per sventare eventuali attacchi spaziali

Tre satelliti, voluti dal pentagono e ideati dall'Agenzia per lo sviluppo spaziale, verranno probabilmente presto lanciati in orbita. Sarebbero in grado di navigare autonomamente al di fuori dell'orbita geosincrona, dove potrebbero scrutare eventuali missili o satelliti ostili lanciati nello spazio da altri paesi.

Sappiamo che i satelliti stessi non sarebbero armati, e il Pentagono spera in questo modo di dissuadere la guerra spaziale rendendo più difficile per i potenziali attori in gioco (sì Russia, stiamo guardando soprattutto te) cavarsela senza conseguenze a seguito di eventuali atti di aggressione.



Molti aspetti del sistema proposto, soprattutto riguardanti il numero e la dimensione dei satelliti semi-autonomi che verranno lanciati, possono ancora essere soggetti a modifiche, riferisce C4ISRNET. Ma è molto probabile che il piano generale su come verranno utilizzati sarà coerente con quello che hanno attualmente in mente.



In uno scenario idealizzato, i satelliti avrebbero dapprima la capacità di individuare un satellite potenzialmente ostile mentre viene lanciato nello spazio. E, in secondo luogo, di avvicinarsi ad esso quanto più possibile. Dopo di che si passerebbe all'identificazione del paese o, eventualmente, dell'agenzia che lo ha lanciato anche e soprattutto per capire come e dove aveva intenzione di essere utilizzato. Con queste prove in mano, il Pentagono sarebbe quindi in grado di contattare il paese responsabile del lancio o, in casi estremi rispondere anche con la forza, nella speranza di scoraggiare qualsiasi possibile futuro atto di aggressione nello spazio.



Un deterrente, quindi. Funzionerà? Sarà l'unica grande potenza a dotarsi di tale sistema di sorveglianza avanzato?