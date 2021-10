Il peperoncino più piccante al modo può uccidere un essere umano?

Il Ghost Pepper nel 2007 è stato nominato "peperoncino più piccante del mondo" dal Guinness World Records, con un valore di oltre 1 milione all'interno della Scala Scoville, utilizza per identificare il grado di "piccantezza" dei peperoncini. Una domanda, adesso, viene spontanea: i Ghost Peppers possono uccidere un essere umano se mangiati?

Per farvi capire la potenza di questi peperoncini, tenete conto che un jalapeno ha un valore di 2.500 a 5.000 unità sulla Scala Scoville (è stato inventato un dispositivo per smartphone capace di mostrare la piccantezza di un peperoncino). Cosa succede quando si mangia un Ghost Pepper? La capsaicina, il composto chimico che crea la caratteristica piccantezza di questi vegetali, inizia a devastare le terminazioni nervose della nostra lingua, dilatando i vasi sanguigni e il nostro cervello inizierà a ricevere segnali di "pericolo" dalla bocca.

Dopo averlo morso, si inizierà a sudare perché il cervello cerca di raffreddare la parte colpita. Subito dopo i "fumi" della capsaicina inizieranno a salire verso naso e occhi che, di tutta risposta, inizieranno a colare per mantenere umide le parti colpite. Arrivato nello stomaco, il nostro organo cercherà di produrre più acido possibile per difendere le pareti del nostro stomaco e, nonostante ciò, la sua furia continuerà anche successivamente... perché la capsaicina non può essere scomposta dai succhi gastrici e sarà presente anche durante l'espulsione.

Adesso, detto ciò, è importante sapere che un Ghost Pepper da solo non basta per uccidere un essere umano adulto e in salute; per uccidere una persona sana di 68 chilogrammi se ne dovrebbero ingerire 1,3 chilogrammi. Una quantità davvero difficile da immaginare.

Oggi il "peperoncino fantasma" non è più il più piccante dalla Terra. Ce ne sono molti altri, infatti, che hanno superato di gran lunga questo primato: il Carolina Reaper, ad esempio, ha una potenza di 2.000.000 - 2.200.000 all'interno della Scala Scoville (perfino al di sopra del normale spray al peperoncino). Nonostante ciò, i normali peperoncini potrebbero essere un vero e proprio elisir di lunga vita.