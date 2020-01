Questa pepita d'oro a 18 carati ultra leggera è stata ottenuta dalla plastica

I ricercatori dell'EHT sono riusciti ad ottenere, utilizzando della plastica invece che leghe metalliche, una pepita d'oro ultra leggera a 18 carati. Ciò potrebbe portare alla creazione di oggetti d'oro molto più leggeri.

La miscela convenzionale per la creazione dell'oro a 18 carati è solitamente tre quarti di oro e un quarto di rame, con una densità di circa 15 g/cm3. La densità di questa nuova creazione, è invece, di 1.7 g/cm3. In che modo è stata raggiunta una tale leggerezza? Invece di una lega metallica, i ricercatori hanno utilizzato fibre proteiche e un lattice polimerico per formare una matrice in cui incorporavano sottili dischi di nanocristalli d'oro.

"Questo oro ha le proprietà materiali della plastica", afferma Raffaele Mezzenga, a guida dello studio. Il materiale ha la consistenza della plastica ma luccica come l'oro e può essere lavorato nella forma desiderata. I ricercatori sono in grado persino di regolare la durezza del materiale modificando la composizione del prezioso metallo; possono anche sostituire il lattice nella matrice con altre materie plastiche, come ad esempio il polipropilene.

Mezzenga sottolinea che, mentre l'oro plastico sarà particolarmente richiesto nella produzione di orologi e gioielli, è adatto anche per alcune applicazioni chimiche, applicazioni elettroniche o per la schermatura contro le radiazioni (molto importante in caso di viaggi spaziali). Il team dietro lo studio era già famoso per aver creato un tipo di oro talmente leggero da "galleggiare sulla schiuma di un cappuccino". "[Questo] materiale era troppo instabile e non poteva essere lavorato. Mentre questa volta ci siamo prefissati il ​​chiaro obiettivo di creare un oro leggero capace di essere elaborato e utilizzato nella maggior parte delle applicazioni in cui viene utilizzato oggi", afferma infine Mezzenga.